Burkina Faso: Police de proximité dans le Nando « Kâ pulisi » lancé

Le gouverneur de la région de Nando a officiellement lancé, le jeudi 9 avril 2026, à Koudougou, la nouvelle unité de la police communautaire dénommée : « Kâ pulisi », en langue Lyélyé qui signifie "Police de la cour". Elle vise à rapprocher davantage la police de la population et à coproduire la sécurité.

« Kâ Pulisi » en langue locale Lyélyé ou "Police de la cour ou encore votre Police". C'est la nouvelle unité de la police communautaire qui vise d'une part à promouvoir davantage le dialogue entre la police et les populations, l'identification des préoccupations et les risques sécuritaires propres à chaque quartier de la province du Boulkiemdé. D'autre part, elle va contribuer à réduire la délinquance mineure et à améliorer la perception de la police. Le lancement a eu lieu, le jeudi 9 avril 2026, dans la cité du Cavalier rouge.

Ces innovations, de l'avis du gouverneur de la région de Nando, Adama Jean-Yves Béré, entrent en droite ligne de la vision des plus hautes autorités. « Le ministère de la Sécurité met en oeuvre des réformes, afin d'adapter le dispositif sécuritaire au contexte évolutif rapide. C'est dans cette dynamique que la reconfiguration du paysage sécuritaire est intervenue pour confier à la Police nationale, la charge de la sécurité des centres urbains », a justifié M. Béré. Le Directeur régional de la police nationale (DRPN), de Nando, Aimé Salvador Bougma, a fait savoir que la menace terroriste et la fragilisation du tissu social, exigent une présence de proximité de la police et une coopération renforcée avec les citoyens.

« La prévention, la confiance et l'anticipation deviennent des leviers essentiels pour consolider la résilience communautaire face à ces menaces », a soutenu le commissaire divisionnaire de police, Bougma. Une initiative vue sous l'angle de la confiance mutuelle Il a indiqué qu'avec la situation actuelle du Burkina Faso, il apparait nécessaire d'adopter une

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approche sécuritaire, préventive et participative, centrées sur la proximité qui favorise la coproduction de la sécurité entre la police et la population. La police de proximité traditionnelle, n'ayant pas donné de résultats escomptés, il convient d'opérer à son avis, une réorientation plus pragmatique. Ainsi, avec ce nouveau concept « Kâ Pulisi », il y aura un renforcement de confiance entre la police et les populations.

« Avec ces motos, 25 agents de la Police sillonneront pour le moment la ville de Koudougou, pour échanger avec les populations et identifier leurs préoccupations locales en vue d'apporter des solutions aux problèmes sécuritaires qu'elles rencontrent dans leurs quartiers ou dans leurs lieux de commerce », a-t-il expliqué.

Cette initiative traduit l'idée que la police est proche du citoyen et va à sa rencontre, selon le DRPN de Nando, Aimé Salvador Bougma, non sous l'angle de la répression, mais dans la dynamique de la sensibilisation et de la confiance mutuelle. Il a souligné que le concept est implémenté dans les chefs-lieux de région et s'étendra par la suite dans les autres provinces.