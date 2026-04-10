Burkina Faso: Engagement patriotique et promotion de modèles réussis - Les Etoiles du Faso inspirent les étudiants à Gaoua

Dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) 2026, le ministère de la Justice a organisé, le mardi 7 avril 2026 à Gaoua, une rencontre d'échanges entre les étudiants et les Etoiles du Faso, à l'Université Sib-Sié-Faustin. A travers leurs parcours, ces figures inspirantes ont exhorté les jeunes à cultiver le travail, la discipline et la confiance en soi.

L'Université SIB-Sié-Faustin de Gaoua a servi de cadre à une rencontre d'échanges entre les étudiants et les Etoiles du Faso, des figures emblématiques de réussite burkinabè, le mardi 7 avril 2026 dans le cadre de la première phase de la troisième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). Initiée par le ministère de la Justice, cette activité s'inscrit dans une dynamique de promotion du civisme, du patriotisme et de la participation active des citoyens à la vie de la Nation.

Elle vise en particulier, à rapprocher les jeunes de modèles concrets de réussite, issus de leur propre environnement socioculturel. Pour le secrétaire général du ministère de la Justice, Harouna Kadio, l'objectif est de démontrer à la jeunesse que la réussite est possible au Burkina Faso, à condition de faire preuve de détermination et d'engagement. « Il s'agit de montrer, preuves à l'appui, que notre pays regorge de talents et de parcours inspirants. Des personnes à qui rien ne prédestinait la grandeur, mais qui, par le courage, la détermination et une vision claire, ont réussi à se hisser au plus haut niveau de l'échelle sociale », a expliqué Harouna Kadio.

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Selon lui, ces modèles, désignés sous l'appellation Etoiles du Faso, incarnent des références nationales capables de susciter des vocations et d'encourager l'esprit d'initiative chez les jeunes. La rencontre a ainsi réuni quatre personnalités issues de domaines variés, venues partager leurs expériences et leurs parcours avec les étudiants. Parmi elles, le créateur de mode François Yaméogo, promoteur de la marque « François 1er », s'est illustré comme un exemple de réussite dans le secteur du « Faso Dan Fani ». A travers une approche basée sur l'économie circulaire, il contribue à la transformation locale du coton burkinabè, depuis la matière première jusqu'au produit fini.

Cette chaîne de valeurs intégrées permet non seulement de valoriser les ressources nationales, mais aussi de créer des emplois au profit de nombreux Burkinabè, a fait savoir M. Kadio. Dans un autre registre, Lassané Sawadogo s'impose comme une référence dans le domaine de l'agro-business, notamment à travers ses activités d'embouche bovine.

Son parcours témoigne des opportunités qu'offre le secteur agropastoral, considéré comme un levier stratégique pour le développement économique du pays. « La réussite n'est pas le fruit du hasard » La dimension sociale et culturelle n'est pas en reste. Yeri Viviane Youl, femme engagée, oeuvre activement pour l'autonomisation des femmes et l'éveil des consciences au sein des communautés.

A travers ses actions, elle contribue à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir des valeurs positives auprès des jeunes. Quant à Florence Bassono, promotrice du « Faso Attiéké », elle s'inscrit dans une dynamique de valorisation des produits locaux. En transformant le manioc produit au Burkina Faso, elle participe à la promotion du consommer local, tout en générant des emplois et en contribuant à la sécurité alimentaire. Face aux étudiants, les différents intervenants ont livré des messages, centrés sur les valeurs fondamentales de réussite. Prenant la parole, François Yaméogo dit François 1er a insisté sur l'importance de la discipline et de la confiance en soi.

« La réussite n'est pas le fruit du hasard. Elle repose sur le travail, la discipline et la confiance en soi », a-t-il déclaré. Pour lui, ces valeurs constituent des piliers indispensables pour toute personne aspirant à réussir durablement. Il a également mis l'accent sur la nécessité de développer le sens de l'organisation et du sérieux dans le travail. « Même avec des moyens, sans discipline, il est difficile de réussir. La confiance est également essentielle, car elle conditionne la capacité à entreprendre et à persévérer », a ajouté François 1er, invitant les jeunes à croire en leur potentiel.

Pour le président de l'institution, le Professeur Roland Meda, cette rencontre constitue une opportunité unique de rapprocher le monde académique des réalités du développement. Selon lui, les échanges avec les « Etoiles du Faso » offrent aux étudiants des perspectives concrètes d'insertion et d'engagement. « Les étudiants peuvent ainsi s'inspirer de ces parcours pour construire leur avenir, en valorisant les connaissances acquises en classe au service du développement. Cela permet de mettre en cohérence les enseignements théoriques avec les exigences du terrain », a-t-il souligné. Par ailleurs, les Etoiles du Faso ont invité la jeunesse burkinabè à s'impliquer davantage dans la construction du pays, en adoptant des valeurs telles que le travail, la résilience, le patriotisme et l'esprit d'initiative.