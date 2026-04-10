Tunisie: L'hôpital régional de Sbeïtla bientôt opérationnel après des années de retard

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Les travaux du projet de l'hôpital régional de catégorie "B" à Sbeïtla touchent à leur fin, avec une réception officielle de l'ouvrage attendue prochainement, a indiqué le directeur régional de la santé, Abdelghani Chaâbani.

Il a précisé que le projet connaît actuellement une cadence soutenue dans l'installation des équipements médicaux, avec la mise en place, au cours de la semaine écoulée, de deux tables de radiologie modernes, d'un coût estimé à environ 800 mille dinars pour la première et 300 mille dinars pour la seconde. L'établissement poursuit, par ailleurs, son équipement progressif en matériel médical de pointe, dans une phase charnière précédant sa mise en service, après plusieurs années de retard.

Il a ajouté que plusieurs équipements de base ont été installés, notamment un scanner et des tables d'opération, parallèlement au renforcement des ressources humaines. Des cadres paramédicaux, ayant achevé leurs stages à l'hôpital universitaire Badreddine Aloui à Kasserine, ont été recrutés, en plus du renforcement de l'équipe médicale par des médecins spécialistes, dont deux en chirurgie générale, deux en gynécologie-obstétrique, un spécialiste en réanimation et anesthésie, un médecin mobilisé dans la même spécialité, ainsi que deux médecins en ophtalmologie.

L'hôpital régional de Sbeitla se distingue par une infrastructure moderne comprenant un bloc opératoire intégré avec six salles (trois salles centrales, une salle de gynécologie-obstétrique, une salle d'urgence et une salle au sein de l'hôpital de jour), une unité de réanimation d'une capacité de six lits, une unité de stérilisation et une salle de post-opératoire (trois lits).

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L'hôpital de jour comprend également un service dédié au traitement des maladies cancéreuses, permettant aux patients de recevoir des séances de chimiothérapie sur place, sans avoir à se déplacer vers d'autres gouvernorats. A noter que ce projet a été réalisé sur une superficie totale d'environ 6 hectares, dont 8000 m 2 couverts, avec une capacité d'accueil initiale de 89 lits. Programmé depuis 2012, le projet a démarré en 2016 et devrait être achevé en 2018, mais il a connu plusieurs retards en raison de difficultés financières, des répercussions de la pandémie de Covid-19 et de défaillances de l'entrepreneur.

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