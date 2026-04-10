Tunisie: Artemis II - Le couscous fait son entrée dans le menu lunaire de la NASA

Le couscous, plat emblématique de la cuisine nord-africaine, figure désormais parmi les aliments sélectionnés pour la mission lunaire Artemis II de la NASA. Pour la première fois, les astronautes en route autour de la Lune auront la possibilité de déguster ce mets, choisi pour ses qualités nutritionnelles et sa compatibilité avec la préparation en microgravité.

La mission Artemis II, prévue pour avril 2026, consiste en un vol habité autour de la Lune, d'une durée de dix jours. La NASA a publié la liste des aliments retenus pour l'équipage, qui comprend 189 plats différents, incluant le couscous aux fruits secs et aux noix, des tortillas, des quiches, et d'autres repas réhydratables. Ces aliments sont soigneusement sélectionnés pour répondre aux besoins nutritionnels des astronautes tout en restant adaptés à la microgravité.

Le choix du couscous ne relève pas d'un symbole culturel spécifique selon la NASA, mais d'un choix fonctionnel : le plat fournit une source de glucides et de protéines facilement réhydratables, contribue à la diversité des menus et participe au confort psychologique de l'équipage. La NASA n'a fait aucune mention officielle de l'origine géographique du couscous, qu'il soit tunisien, marocain ou algérien ; il est simplement présenté comme un aliment pratique et nutritif pour le vol spatial.

Les médias nord-africains ont largement relayé l'information en soulignant la dimension culturelle du plat, ce qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certains commentateurs évoquant le couscous tunisien ou marocain. Cependant, ces distinctions sont plus médiatiques que scientifiques : le menu spatial est avant tout fonctionnel et destiné à assurer la sécurité nutritionnelle des astronautes.

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Ceci pour dire que la sélection du couscous illustre également une tendance récente de la NASA : diversifier les repas pour améliorer la qualité de vie des astronautes en mission longue durée, en incluant des aliments emblématiques des cuisines du monde, faciles à consommer et à préparer dans l'espace. Ainsi, pour la mission Artemis II, le couscous devient le premier plat nord-africain officiellement retenu pour un vol habité autour de la Lune, alliant valeur nutritionnelle, praticité et confort alimentaire, tout en restant neutre sur le plan culturel.