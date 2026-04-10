Madagascar: Paiement numérique - Le décret sur la carte e-poketra abrogé

Les paiements via la carte « e-poketra » de la Paositra Malagasy (PAOMA) ne se feront plus. Le décret initial le permettant, adopté en 2022, a été abrogé. Des dysfonctionnements ont été constatés.

Un décret a été adopté pour abroger le décret n° 2022-553 du 20 avril 2022, qui réglementait la numérisation des paiements via la carte « e-poketra » de la Paositra Malagasy (PAOMA), selon le compte rendu du Conseil des ministres publié hier. Cette décision concerne les ministères de l'Économie et des Finances, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications.

La carte e-poketra est une solution multifonction destinée aux étudiants et aux agents de l'État. Elle combine une carte de paiement et une carte d'étudiant pour les étudiants, ainsi qu'une carte professionnelle et de paiement pour les agents de l'État. Pour les étudiants, son principal avantage est de permettre à leurs parents d'alimenter la carte depuis n'importe quelle antenne de la Paositra Malagasy, afin de leur envoyer des vivres et des ressources. Plus de cent dix mille cartes e-poketra seraient actuellement en circulation chez les étudiants, selon les dernières données.

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Le décret initial, adopté lors du Conseil des ministres du 20 avril 2022, visait à généraliser le paiement électronique via cette carte. Il concernait non seulement le versement des bourses étudiantes par l'intermédiaire des universités, mais aussi le paiement des pensions des agents de l'État retraités et de leurs ayants droit.

Problèmes

Cette carte, qui fonctionne sur le réseau Visa, permet également aux pensionnés de recevoir leurs pensions, d'effectuer des achats, de payer des abonnements ou de retirer de l'argent auprès des distributeurs automatiques de billets (DAB).

Toutefois, certains étudiants ont rencontré des difficultés avec ce dispositif. « Nous avons eu plusieurs problèmes avec l'utilisation de cette carte, notamment des retards dans le versement des fonds et divers dysfonctionnements techniques », ont déclaré hier des étudiants de l'université d'Antananarivo. Ces problèmes ont perturbé la réception de leurs bourses. « Nous préférons désormais faire la queue devant les caisses, comme c'était le cas avant la mise en place de la carte e-poketra », ont-ils ajouté.

Si certains étudiants ont réussi à s'adapter malgré les difficultés, d'autres ont choisi de ne pas utiliser la carte, citant des dysfonctionnements répétés. « J'ai préféré ne pas activer ma carte, car les problèmes techniques semblaient constants et je craignais de ne pas recevoir ma bourse à temps », explique un étudiant. Selon lui, revenir aux méthodes traditionnelles de paiement, même avec les files d'attente, reste plus sûr et plus fiable.

Interrogées sur cette annulation et ses conséquences pour l'avenir, les autorités n'ont pas encore fourni de précisions supplémentaires.