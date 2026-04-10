Madagascar: Concert - La Fouine, « fier de retrouver Madagascar après quinze ans »

Après près de quinze ans d'absence, La Fouine revient à Madagascar pour un concert d'envergure, entre dimension nostalgique et ouverture à une nouvelle génération.

Le retour de l'artiste s'inscrit comme un moment marquant, autant pour lui que pour son public. Près de quinze ans après sa dernière venue, il évoque une émotion intacte à l'idée de retrouver une scène qui l'a marqué.

« C'est un honneur pour moi », confie-t-il, saluant une jeunesse qu'il décrit comme porteuse d'une culture affirmée. Entre souvenirs et attentes renouvelées, il se dit prêt à partager ses titres avec le public malgache, dans un concert qu'il annonce comparable à ses prestations parisiennes.

L'événement a été officialisé lors d'une conférence de presse tenue hier au Radisson Blu Tana Waterfront. Aux côtés de Gazo, ainsi que des artistes locaux tels que Zakai et Basta Lion, et des talents issus de la scène émergente, La Fouine participera à un spectacle d'environ trois heures. La programmation entend réunir plusieurs générations : Gazo et les artistes locaux attirent un public jeune, tandis que La Fouine mobilise une audience plus large, marquée par les années 2000.

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Selon les organisateurs, entre 16 000 et 20 000 spectateurs sont attendus. À ce stade, 13 000 billets ont déjà été vendus, laissant envisager un remplissage complet.

Continuité

Les artistes doivent arriver ce soir à 22 heures, dans un dispositif logistique conséquent, incluant notamment la mobilisation de plusieurs véhicules pour leurs déplacements.

Sur le plan technique, la production se veut ambitieuse. La scène, conçue pour l'événement, affiche une profondeur de 15 mètres, afin d'optimiser la visibilité. L'objectif affiché est de proposer un standard proche des productions internationales, tant sur le plan scénique que visuel.

La sécurité constitue également un axe central du dispositif, avec environ 200 agents mobilisés pour encadrer l'événement, de l'accueil du public à la gestion des flux aux abords du site.

Ce concert s'inscrit dans la continuité d'événements récents ayant accueilli Dadju et Tayc il y a deux ans, puis Tiakola l'an dernier. Les organisateurs indiquent vouloir poursuivre cette dynamique, en renforçant la présence d'artistes locaux et les collaborations internationales.

Pour La Fouine, ce retour dépasse le cadre strict de la performance scénique : il s'apparente à une reconnexion avec un public fidèle, à la fois intergénérationnel et largement acquis à son répertoire.