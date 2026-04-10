Ile Maurice: Alizés modérés et mer agitée

La présence d'un anticyclone positionné au sud-ouest des Mascareignes continue d'influencer les conditions météorologiques sur la région. Ce système entraîne des alizés modérés.

En début de journée, le ciel sera mi-couvert avec la possibilité de faibles ondées sur les hauteurs. Ces averses resteront toutefois localisées et de courte durée. Au fil des heures, les conditions s'amélioreront pour laisser place à un temps généralement beau sur l'ensemble du territoire.

Les températures maximales oscilleront entre 26 et 28 degrés Celsius sur le plateau central, tandis que les régions côtières connaîtront des valeurs plus élevées, comprises entre 30 et 32 degrés Celsius.

Durant la nuit, le temps restera dégagé à peu nuageux, offrant des conditions calmes. Les températures minimales varieront entre 19 et 21 degrés Celsius sur les terrains élevés et entre 23 et 25 degrés Celsius sur le littoral.

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Le vent, soufflant du sud-est, atteindra une vitesse moyenne d'environ 20 km/h, avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h dans les zones exposées.

En mer, les conditions demeurent agitées au-delà des récifs, avec des houles du sud-ouest atteignant environ 2,5 mètres. Les autorités déconseillent les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons de l'ouest et du sud. Une amélioration progressive de l'état de la mer est toutefois attendue dans ces zones au cours de la nuit.