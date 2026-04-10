Madagascar: PFL - Elgeco Plus et Ajesaia se rapprochent des quarts

Les quarts de finale du championnat de Madagascar D1 Élite se dessinent à trois journées de la fin de la phase de conférence. Disciples FC et Cosfa ont validé en premier leurs tickets respectifs.

Six tickets encore disponibles. Il ne reste plus que trois journées pour la phase de conférence de la Pure Play Football League (PFL). Deux clubs avaient déjà validé depuis quelques semaines leur qualification pour les Play-Offs, en l'occurrence Disciples FC de Vakinankaratra dans la conférence Sud et le Club omnisport des forces armées (Cosfa) d'Analamanga dans le groupe Nord.

Deux autres clubs sont actuellement tout proches de leur qualification. En cas de victoire contre le Club omnisport de la police nationale (COSPN) ce samedi au By-Pass, le club champion en titre, Elgeco Plus, rejoindra Disciples FC en quarts de finale. L'équipe sextuple vainqueur de la coupe nationale aura encore deux matchs à l'extérieur contre deux formations d'Analamanga : Uscafoot et AS Sainte-Anne.

Dans cette poule, crédité de 27 points, Disciples FC caracole en tête, devant Elgeco Plus (22 points) et AS Sainte-Anne (20 points). Dans la conférence Nord, Cosfa se hisse en pole position avec un cumul de 25 unités, devant Ajesaia (19 points), FC Rouge (18 points) et Fosa Juniors FC (13 points).

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En cas de victoire à son prochain match à domicile à Antaninkatsaka dimanche, Ajesaia sera le deuxième club qualifié du groupe.

Dernière ligne droite

Le club de Bongolava aura encore deux matchs. En déplacement, les jaune et bleu affronteront Fosa Juniors FC et Tsaramandroso FFC à Mahajanga. La bataille pour les troisième et quatrième places se joue entre FC Rouge d'Analamanga, Fosa Juniors FC du Boeny et Tawa Group Boss Club (TGBC) d'Atsinanana. Et dans la conférence Sud, l'équipe d'Amboanjobe au troisième rang, Mama FC, classé quatrième, et CFFA, cinquième, disputent les deux tickets de la troisième et de la quatrième place.

La phase de conférence devrait être bouclée début mai. Quatre matchs en retard sont programmés lors de la toute dernière journée de la phase éliminatoire, qui s'est jouée en matchs aller et retour. Sans plus de pause, les Play-Offs, qui sont l'équivalent des quarts de finale aller, sont prévus les 9 et 10 mai. Les quarts retour auront lieu deux semaines plus tard, les 23 et 24 mai. Les demi-finales auront lieu durant le mois de juin. Les matchs aller sont programmés les 6 et 7 juin et ceux du retour les 20 et 21 juin. La grande finale aura lieu le 28 juin ou le 5 juillet.