Tunisie: Oubliez Hammamet, cette ville côtière tunisienne séduit les retraités européens

Moins connue que sa voisine Hammamet, cette ville tunisienne en bord de mer séduit par son coût de la vie inférieur, sa qualité de vie et son climat méditerranéen agréable.

Longtemps restée dans l'ombre des stations balnéaires touristiques, Nabeul attire désormais l'attention des seniors européens souhaitant profiter d'une retraite confortable sans grever leur budget. La ville offre un cadre similaire à celui d'Hammamet (plages de sable fin, mer turquoise et climat ensoleillé) mais à des tarifs plus accessibles, notamment en matière de logement. L'immobilier, que ce soit pour l'achat ou la location, y est considéré comme nettement plus abordable, ce qui représente un critère essentiel pour les retraités au budget limité.

Au-delà du coût, c'est également la douceur de vivre qui séduit. À Nabeul, les marchés locaux regorgent de produits frais, les cafés en bord de mer offrent un lieu de détente, et l'accueil des habitants est réputé chaleureux. Ce rythme de vie paisible contraste avec l'agitation des zones touristiques plus fréquentées et contribue à un environnement rassurant pour les nouveaux arrivants. Le climat joue un rôle clé dans l'attractivité de Nabeul. Avec des hivers doux et des étés ensoleillés, la ville permet de profiter pleinement de la vie extérieure tout au long de l'année, un avantage particulièrement apprécié par les seniors venant d'Europe.

Ces conditions combinées (prix modérés, cadre de vie agréable et climat favorable) expliquent pourquoi Nabeul est désormais perçue comme une alternative intéressante aux destinations balnéaires plus coûteuses, selon un article publié par Grazia.

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Cependant, il est important de noter que les données chiffrées sur le nombre de retraités européens installés à Nabeul restent limitées. L'article de Grazia relève davantage les tendances et attraits qualitatifs de la ville que des statistiques officielles. Ainsi, si Nabeul connaît un intérêt croissant, il ne s'agit pas nécessairement d'un "afflux massif" de retraités, mais plutôt d'une tendance observée sur le marché immobilier et touristique.

Ceci pour dire que Nabeul combine accessibilité financière, authenticité et climat méditerranéen, des critères qui en font une destination de choix pour les retraités européens à la recherche d'une retraite en bord de mer, loin des coûts élevés et de l'animation permanente des stations plus touristiques comme Hammamet.