Tunisie: Le poste de Babouch interrompu après les pluies torrentielles

Les fortes pluies survenues à la fin du mois de mars et au début d'avril dans le gouvernorat de Jendouba ont provoqué un glissement de terrain au niveau du poste frontalier de Babouch, dans la délégation d'Aïn Draham.

La circulation en provenance de l'Algérie a été temporairement suspendue, remplacée par la porte de sortie, afin de prévenir tout risque d'aggravation du glissement et en attendant le lancement des travaux de réaménagement. Walid Mejri, directeur régional de l'Équipement et de l'Habitat, a précisé que la fermeture est une mesure de sécurité nécessaire et que les opérations de réparation sont en cours. Le glissement est survenu devant les locaux des unités de la douane et de la garde-frontière, et les travaux visent à sécuriser et stabiliser la zone.

Le directeur général des Ponts et Chaussées, Khaled Atrach, a inspecté le site mercredi soir pour évaluer des solutions alternatives permettant de maintenir la continuité du trafic entre la Tunisie et l'Algérie. Il supervise également les études nécessaires pour réparer ce glissement ainsi que d'autres similaires qui ont affecté la région au cours de l'hiver dernier.

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Situé à environ 10 km d'Aïn Draham, le poste frontalier de Babouch est le deuxième plus important point de passage en termes de flux de visiteurs après Melloula et constitue un des principaux postes commerciaux de la région ainsi que de la frontière tuniso-algérienne.

Sa fermeture temporaire a donc un impact direct sur le commerce transfrontalier et les déplacements quotidiens. Les autorités locales ont souligné l'importance de finaliser rapidement les travaux et de rétablir la circulation normale afin de garantir la sécurité et de limiter les perturbations pour les habitants et les commerçants de la région.