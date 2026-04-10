Tunisie: France - Les ventes de voyages vers le pays et le Maroc plongent

Les ventes de voyages vers les principales destinations maghrébines, notamment la Tunisie et le Maroc, enregistrent un net ralentissement depuis la France en mars 2026, marquant une tendance de prudence accrue des consommateurs face à l'incertitude globale et au contexte géopolitique.

Toutes destinations confondues, le volume des réservations de séjours estivaux pour juillet-août 2026 auprès des agences françaises recule d'environ 7 % en nombre de dossiers et de 8 % en volume d'affaires par rapport à la même période de 2025, signale le baromètre établi par l'Observatoire des Entreprises du Voyage (Orchestra) pour L'Écho Touristique. Ce recul est attribué principalement à un attentisme généralisé des voyageurs, lié notamment aux répercussions de la guerre au Moyen-Orient sur les intentions de départ.

Dans ce contexte, les destinations du Maghreb, pourtant historiquement populaires auprès des vacanciers français, ne sont pas épargnées. La Tunisie enregistre une baisse significative d'environ 25,7 % des ventes de voyages par rapport à mars 2025, bien qu'elle reste dans le top 3 des destinations les plus réservées par les Français, derrière l'Espagne et la France métropolitaine.

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De même, le Maroc voit ses ventes reculer, avec une contraction d'environ 11,6 % des réservations touristiques depuis la France durant le mois de mars. Même s'il conserve une place dans le classement des destinations prisées des voyageurs français, ce recul illustre la sensibilité des flux touristiques maghrébins aux perturbations géopolitiques et à la prudence des consommateurs européens.

Ces chiffres confirment une situation qui s'était déjà dessinée plus tôt en mars 2026, lorsque des données partielles du baromètre avaient montré un déclin d'environ 29 % des réservations vers la Tunisie et de 15,1 % vers le Maroc lors des dix premiers jours du mois, toujours en comparaison annuelle.

Plus largement, l'Observatoire indique que plusieurs autres destinations touristiques classiques, comme la Grèce ou l'Égypte, subissent également des baisses de réservations. Dans ce contexte morose, l'Espagne se distingue comme une destination "refuge" pour les Français, bénéficiant d'un recul beaucoup plus modéré ou d'un léger gain, en partie grâce à la possibilité de déplacements en voiture, moins contraignants.

Face à cette situation, les acteurs du secteur appellent à la vigilance : l'évolution des réservations reste étroitement liée à la perception de sécurité, aux coûts de transport et à la dynamique économique mondiale, autant de variables qui pourraient encore influencer les décisions de voyage dans les prochaines semaines et jusqu'à l'été 2026.