Tunisie: BNA Assurances - Un bénéfice net en hausse à 17 millions DT et un chiffre d'affaires en forte progression

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Les états financiers de BNA Assurances pour l'exercice 2025 font ressortir un résultat net bénéficiaire de l'ordre de 17 045 881 DT, ce qui représente une augmentation de 4,5%, par rapport à l'année 2024, et un Chiffre d'affaires en hausse de 9,7% à 190 546 610 DT.

D'après un communiqué de presse, publié mercredi, par la compagnie, à l'issue de la réunion de son Conseil d'Administration (le 6 avril 2026), BNA Assurances a enregistré également, une progression des revenus nets des placements de 10,3%, pour atteindre 31 505 769 DT, alors que le taux de représentation des engagements techniques et taux de marge de solvabilité se sont situés respectivement au niveau de 104 % et 208 %, contre 105 % et 262 % en 2024.

"Cette baisse est principalement liée au règlement de la première ligne des titres participatifs, pour un montant de 35 000 000 DT", a expliqué BNA Assurances. Le Conseil d'Administration a décidé, ainsi, de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le 8 mai 2026.

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