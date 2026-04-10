Tunisie: Du jeans au vêtement de travail - Le Made in Tunisia séduit l'Europe via TEXTRANET

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a ouvert jeudi 9 avril 2026 à Tunis les travaux de la session générale de TEXTRANET (European Network of Textile Research Organizations), en présence de représentants de 24 pays européens. Cet événement marque un tournant pour le secteur textile tunisien, renforçant ses exportations et sa coopération internationale.

La session a rassemblé des personnalités de premier plan, dont le président de TEXTRANET, Antonio Braz Costa, le président de la Fédération tunisienne des Textiles Habillement, Haithem Bouajila, et le Président du Conseil d'Administration du CETTEX, ainsi que le directeur général du textile et de l'habillement au ministère de l'Industrie, Saber Ben Kilani, et le directeur général du Centre technique du textile, Mohsen Messaoui.

Dans son allocution, Mme Chiboub a rappelé que le secteur textile représente 30 % des entreprises industrielles tunisiennes, dont 80 % sont totalement exportatrices, et fournit plus de 150 000 emplois. Elle a souligné que la Tunisie est le neuvième exportateur de textile et d'habillement vers l'Union européenne, le premier fournisseur de vêtements de travail et le quatrième fournisseur de jeans, mettant en avant la qualité et le positionnement international de la marque "Made in Tunisia".

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La ministre a insisté sur la nécessité de suivre les transformations technologiques et environnementales pour répondre aux exigences du marché mondial et a encouragé le développement de partenariats internationaux, le transfert de technologies, la formation des compétences et le renforcement de la recherche et développement.

Cette session générale constitue une opportunité unique d'échange d'expertise entre les acteurs européens et tunisiens du textile et permet de renforcer la coopération industrielle. Les discussions ont porté sur les opportunités futures, notamment face aux révolutions numériques et aux enjeux environnementaux qui façonnent l'industrie textile mondiale.

L'organisation de cet événement en Tunisie confirme sa position de partenaire stratégique et fiable dans le secteur textile à l'échelle internationale et en fait une destination privilégiée pour l'investissement et la coopération industrielle. Le Centre technique du textile tunisien est membre de TEXTRANET depuis 2007, étant le seul centre non européen à figurer parmi les membres permanents du réseau.