Sénégal: Coupe Saint-Michel - L'ASCVD valide son ticket pour les demi-finales

Dakar — L'équipe masculine de l'ASC Ville de Dakar (ASCVD) s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Saint-Michel, édition 2026, après son large succès sur Mermoz Basket Club, 78 à 54, jeudi, à l'issue d'un match comptant pour les quarts de finale.

L'ASCVD est finaliste de la dernière édition de la Coupe Saint-Michel.

La compétition se poursuit vendredi avec les affiches suivantes :

Dakar Université Club (DUC)-Zac Mbao Basket Club, à 15h, au stadium Marius Ndiaye

Guédiawaye Basket Club-Port, à 16h45

AS Douane-Jeanne d'Arc, à 18h30

Le DUC est l'équipe tenante du titre.