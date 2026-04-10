Tunisie: Djerba - Une opération délicate réussie après une évacuation par hélicoptère

9 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Un jeune homme de 24 ans, originaire de Beni Khedache, a été sauvé in extremis après un grave accident de la route survenu le 8 avril 2026, grâce à une mobilisation exceptionnelle des moyens médicaux et sécuritaires.

Admis en état critique à l'hôpital de Djerba, le patient souffrait d'une déchirure traumatique de l'isthme de l'aorte, une pathologie extrêmement grave nécessitant une prise en charge urgente et spécialisée. Face à l'urgence, les autorités ont rapidement déclenché un dispositif exceptionnel. Un hélicoptère de la Garde nationale a été mobilisé pour transporter une équipe médicale spécialisée depuis l'hôpital La Rabta à Tunis, dirigée par le professeur Jalel Zaiadi, spécialiste en chirurgie cardiovasculaire.

L'intervention chirurgicale, particulièrement délicate, a été réalisée dans la salle de cathétérisme d'une clinique privée, dans le cadre d'une coordination étroite entre les secteurs public et privé. L'opération s'est déroulée avec succès, et l'état de santé du patient est actuellement stable, selon des sources médicales.

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Cette opération illustre la capacité des services de santé tunisiens à coordonner efficacement leurs moyens pour faire face aux situations d'urgence vitale, en mobilisant les ressources nécessaires sur l'ensemble du territoire. Un hommage appuyé a été rendu aux équipes médicales et paramédicales, aux unités de la Garde nationale ainsi qu'à l'ensemble des intervenants ayant contribué à sauver la vie de ce jeune patient.

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