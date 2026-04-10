Tunisie: Ligue 1 - L'US Monastirienne dénonce la nomination de Hosni Naïli, accusé de favoritisme envers le Club Africain

La direction de l'Union Sportive Monastirienne (USM) a exprimé son étonnement suite à la décision de la Direction Nationale de l'Arbitrage (DNA) de confier à Hosni Naïli la direction du match de la 25e journée de la Ligue Professionnelle 1, qui opposera l'USM au Club Africain le samedi 11 avril 2026.

Dans un communiqué publié ce jeudi 9 avril 2026 sur sa page officielle Facebook, l'USM a tenu à rappeler son respect total pour le corps arbitral, tout en soulignant que la désignation de cet arbitre surprend particulièrement la direction du club. "Selon des informations largement relayées et documentées par des vidéos et des photos, l'arbitre Hosni Naïli aurait montré par le passé des penchants et un soutien envers l'équipe adverse, ce qui soulève des interrogations et pourrait créer une situation ambiguë avant la rencontre", indique l'USM.

Le club tunisien précise toutefois qu'il n'émet aucune accusation ni jugement préalable contre l'arbitre, mais estime qu'il aurait été préférable de nommer un arbitre différent, afin d'éviter tout malentendu ou polémique et de garantir un environnement neutre et transparent pour le match. Enfin, la direction de l'USM a renouvelé son appel à la Direction Nationale de l'Arbitrage pour une plus grande vigilance lors des désignations futures, soulignant l'importance de préserver la crédibilité de l'arbitrage et la confiance dans le football national.