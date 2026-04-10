Sénégal: Tivaouane scelle une alliance stratégique avec l'Université Iba Der Thiam pour ancrer le savoir au coeur de son développement

Tivaouane — La commune de Tivaouane et l'Université Iba Der Thiam de Thiès ont signé, jeudi, une convention de partenariat destinée à rapprocher durablement les deux entités.

Paraphé à la mairie de Tivaouane, cet accord s'inscrit dans une dynamique novatrice portée par le concept d"'université foraine", visant à renforcer l'ancrage territorial de l'enseignement supérieur et à favoriser une meilleure prise en charge des problématiques communautaires.

Le recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, Mamadou Babacar Ndiaye, a souligné que cette initiative vise à "transcender les clivages" et à permettre aux territoires de "s'approprier pleinement leur université".

Selon lui, ce partenariat établit un cadre structurant pour la mise en œuvre de programmes conjoints entre les services universitaires et municipaux.

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Il a également insisté sur la nécessité de lever les "perceptions d'isolement" souvent associées à l'université, afin de bâtir un lien direct et opérationnel avec les communautés locales.

Cette démarche, a-t-il ajouté, s'aligne sur les orientations de la vision nationale Sénégal 2050, en particulier la promotion des pôles territoires comme leviers de développement.

Le recteur a appelé, à ce sujet, les collectivités territoriales à s'ouvrir davantage aux universités, en tirant parti de l'expertise scientifique et technique disponible, pour impulser un développement endogène et durable.

Saluant le "pragmatisme" du maire de Tivaouane, il a assuré de l'engagement de l'institution universitaire à faire de cette convention un "instrument d'impact concret" sur la gouvernance municipale et les conditions de vie des populations.

De son côté, le maire Demba Diop Sy a qualifié cet accord de "choix tactique", plaçant le savoir et l'innovation au cœur de l'action territoriale.

"Aucune collectivité ne peut aspirer à un développement durable sans s'appuyer sur la recherche et la formation", a-t-il affirmé, évoquant les opportunités qu'offre ce partenariat en matière d'ingénierie territoriale, de renforcement des capacités et d'accompagnement des politiques publiques locales.

À travers ce partenariat, la municipalité de Tivaouane entend bâtir une commune "modèle et compétitive", capable de répondre efficacement aux attentes des citoyens.

Pour l'édile, cette convention constitue le point de départ d'une collaboration structurée et féconde, avec pour ambition de faire de Tivaouane un véritable pôle d'expérimentation territoriale.

Des autorités locales et universitaires, dont Cheikh Tidiane Diouf, de la mairie, Seynabou Gaye Touré, présidente du conseil départemental de Tivaouane, ainsi que des enseignants-chercheurs de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, ont salué la portée stratégique de cette convention, perçue comme un levier de synergie entre savoir académique et action publique locale.