Madagascar: Des jeunes accompagnés dans leurs projets

Une nouvelle étape importante vient d'être franchie dans le renforcement de la formation professionnelle à Madagascar. Hier, l'Institut national de promotion et de formation (INFP) à Ivato a accueilli la cérémonie officielle de remise des travaux de réhabilitation et d'équipement de son atelier de mécanique, fruit d'un partenariat avec plusieurs partenaires, dont l'Agence française de développement (AFD).

« La mise en place d'un atelier moderne et la dotation en équipements adaptés aux technologies actuelles permettra aux apprenants de s'intégrer rapidement dans le monde du travail. Ces équipements ont été conçus pour répondre aux besoins des étudiants et à l'évolution du métier de mécanicien », selon le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, le Dr Todisoa Manampy Andriamampandry.

Selon les explications, le nombre d'établissements nouvellement mis en place par le ministère à travers le pays s'élève désormais à quinze, avec des perspectives d'extension dans les années à venir. La stratégie ne se limite pas à la formation. Un dispositif de financement pour les sortants est également à l'étude, afin de les aider à concrétiser leurs projets et à se lancer dans l'entrepreneuriat.

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Le ministre a souligné que cette modernisation repose sur les besoins du marché et les réalités actuelles, avec pour objectif de permettre aux jeunes d'accéder directement à l'emploi après leur formation. « La vision est de former des jeunes capables de devenir immédiatement entrepreneurs, de créer leur propre emploi et celui des autres », a-t-il expliqué.

La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, le Dr Todisoa Manampy Andriamampandry, accompagné du maire d'Ivato, Penjy Randrianarisoa, ainsi que des représentants des partenaires et des responsables concernés.