Madagascar: Salon - Les nouvelles technologies à l'honneur à Mahamasina

10 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Le Salon du digital et de l'innovation de l'océan Indien, prévu au Kianja Barea Mahamasina, met la technologie au coeur de l'interaction.

« Pendant trois jours, du 24 au 26 avril prochains, visiteurs et professionnels pourront tester des solutions numériques, assister à des démonstrations et échanger directement avec les innovateurs », indique Tsilavina Alain, responsable au sein d'All Com Event, lors de la conférence de presse tenue hier au Campus Yas Galaxy Andraharo. À cette occasion, la 2e édition du Salon du digital et de l'innovation de l'océan Indien a été officiellement lancée.

Conférences sur l'intelligence artificielle, gaming, recrutement, ainsi que des présentations d'entreprises illustrent cette rencontre dynamique autour des nouvelles technologies, accessibles à tous.

Parmi les innovations attendues, cet événement met en lumière le dynamisme numérique de Madagascar. « Selon les informations recueillies, le pays affiche un taux d'utilisation d'Internet relativement élevé, comparé à d'autres nations africaines. L'initiative vise ainsi à valoriser les acteurs des nouvelles technologies et leur écosystème », poursuit la même source.

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Pour Tsilavina Alain, responsable au sein d'All Com Event, cette plateforme constitue également un cadre d'information et de sensibilisation, permettant au public de mieux appréhender les bonnes pratiques, mais aussi les précautions à prendre face aux nouvelles technologies.

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