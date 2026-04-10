Madagascar: L'État solde la dette des athlètes

Le Conseil des ministres a validé le transfert à Tafita du paiement des arriérés liés aux billets d'avion des athlètes malgaches. Une mesure attendue, qui vise à rembourser les agences de voyage ayant avancé les frais.

Le dossier de remboursement des billets d'avion impayés des athlètes ayant représenté Madagascar à l'international connaît une avancée notable. Lors du dernier Conseil des ministres de mercredi, il a été décidé d'autoriser le transfert de la prise en charge de ces arriérés vers Tahiry Aina ho an'ny Fanatanjahantena sy Itsinjovana ny Tanora (Tafita). Une clarification importante pour mettre les points sur les i.

Selon Marco Rakotoson, directeur administratif et financier (DAF), il ne s'agit nullement d'un financement de futures participations. « Il faut éviter toute confusion : la décision concerne uniquement le remboursement des agences de voyage qui ont accepté d'avancer les billets pour des athlètes ayant déjà pris part à des compétitions internationales », précise-t-il. Autrement dit, ce mécanisme vise à régulariser une dette accumulée, et non à financer de nouveaux déplacements.

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Au-delà de cette régularisation, la question du financement global du sport de haut niveau reste posée. Le responsable reconnaît que les ressources de Tafita ne permettent pas de couvrir l'ensemble des besoins des équipes nationales. « Tous les athlètes ne peuvent pas être pris en charge. Des priorités sont définies en fonction de leur capacité réelle à défendre les couleurs nationales », souligne-t-il.

Subventions sous conditions

Certaines disciplines sont ainsi identifiées comme stratégiques, à l'image du judo, de l'haltérophilie, du basketball avec les Ankoay ou encore du rugby avec les Makis. L'objectif affiché est clair: concentrer les moyens limités sur les profils les plus compétitifs à l'échelle internationale, afin d'éviter les participations de simple figuration.

Dans un contexte budgétaire contraint, cette mesure apparaît comme un signal envers les partenaires privés du secteur, en particulier les agences de voyage, souvent sollicitées en urgence pour garantir la présence des sportifs malgaches sur la scène internationale.

Par ailleurs, un rappel est adressé aux fédérations sportives. L'accès aux subventions reste conditionné au respect strict des procédures administratives, notamment le dépôt des demandes au moins deux à trois mois à l'avance. Une exigence liée au circuit de validation impliquant le Conseil de gouvernement et le Conseil des ministres, seuls habilités à trancher définitivement.

Cette décision marque ainsi une double réalité : la volonté de l'État de solder ses engagements passés, mais aussi la nécessité d'une gestion plus rigoureuse et ciblée des ressources à l'avenir.