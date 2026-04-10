Madagascar: Financement jeunesse et sports - Tafita, un acteur structurant

Entre gestion budgétaire, appui aux initiatives et administration des infrastructures, le rôle de Tafita dépasse celui d'un simple mécanisme de financement.

Rattaché au ministère de la Jeunesse et des Sports, le Tahiry Aina ho an'ny Fanatanjahantena sy Itsinjovana ny Tanora (Tafita) s'affirme comme un acteur central de la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur de la jeunesse et du sport à Madagascar. Alimenté par les dotations de l'État et diverses contributions, il finance des activités sportives, soutient des projets destinés aux jeunes et accompagne l'organisation de manifestations nationales et internationales. Dans un contexte de ressources contraintes, l'organisme joue un rôle d'arbitrage dans l'allocation des financements, en fonction des priorités définies par le ministère.

Son fonctionnement repose sur une organisation administrative structurée, articulée autour de services techniques et financiers chargés de la planification, de l'exécution et du suivi des dépenses. Un organe délibératif fixe les orientations, valide les programmes d'action et contrôle la gestion d'ensemble. Des relais régionaux permettent, par ailleurs, de rapprocher les interventions des bénéficiaires et d'en améliorer l'efficacité.

Un outil opérationnel

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Les missions de Tafita couvrent un périmètre étendu. L'organisme assure la gestion des fonds publics du secteur, tout en apportant un appui financier et logistique aux fédérations sportives ainsi qu'aux athlètes appelés à représenter Madagascar dans les compétitions internationales. Il participe également à l'évolution des mécanismes de financement du sport et de la jeunesse, en s'adaptant aux contraintes et aux enjeux actuels.

Au-delà de sa fonction financière, Tafita intervient directement dans la gestion des infrastructures sportives. Il en assure l'entretien, l'exploitation et la valorisation, à Antananarivo comme en régions. Cette mission contribue à améliorer les conditions de pratique et à favoriser l'émergence de nouveaux talents.

Le directeur administratif et financier de Tafita, Marco Rakotoson, précise : « Elles reviennent désormais sous la gestion de Tafita et nous accordons la priorité aux événements sportifs. Leur utilisation est gratuite pour les fédérations concernées, sous réserve de leur disponibilité aux dates demandées. »

Des défis demeurent, notamment en matière de transparence, de mobilisation de ressources et d'efficacité de la dépense. Dans un contexte budgétaire contraint, le renforcement de la gouvernance et des mécanismes de suivi apparaît déterminant pour accroître l'impact de l'établissement.

Malgré ces limites, Tafita s'impose comme un outil structurant pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. Son action contribue à organiser durablement le secteur et à ouvrir des perspectives de développement pour les jeunes et les sportifs malgaches.