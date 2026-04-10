Madagascar: Handball - Sommet national - HBCT Ihorombe s'offre la finale chez les cadets

La première demi-finale du championnat de Madagascar de handball jeunes, catégorie cadets, a offert un duel intense entre HC Est Atsimo Andrefana et HBCT Ihorombe, hier au Palais des sports Mahamasina.

Malgré une affluence modeste, le spectacle sur le terrain a tenu toutes ses promesses et HBCT Ihorombe s'est imposé face à HC Est Atsimo Andrefana sur le score de 28-27.

Dès l'entame, les deux formations se rendent coup pour coup. Après sept minutes, le score est de 5-5, puis 7-7 cinq minutes plus tard. HC Est se montre dynamique, mais se heurte à un gardien adverse inspiré, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Sans ces interventions, l'écart aurait pu tourner en faveur des joueurs d'Atsimo Andrefana. À l'approche de la pause, HBCT prend progressivement le dessus. Plus réalistes dans les derniers instants du premier acte, les joueurs d'Ihorombe virent en tête 15-14, confirmant leur montée en puissance.

Au retour des vestiaires, HBCT impose son rythme. Deux buts rapides leur permettent de creuser un premier écart (17-14), avant de maintenir leur avance face à une équipe de HC Est combative mais irrégulière. Le score évolue en faveur de HBCT (20-17 puis 22-19), traduisant une meilleure gestion des temps forts.

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À six minutes du terme, l'écart de quatre buts (25-21) semble sceller l'issue de la rencontre. Pourtant, HC Est ne lâche rien et tente un retour spectaculaire dans les dernières minutes. Revenus à seulement un but (27-28), les joueurs d'Atsimo Andrefana font trembler leurs adversaires.

HBCT tient bon jusqu'au coup de sifflet final et s'impose 28-27 au terme d'un match haletant. Une victoire qui envoie les cadets d'Ihorombe en finale, avec l'ambition désormais de décrocher le titre national.

Les finalistes : Match à partir de 11 heures

Cadette : ASE Atsimo Andrefana vs HBC d'IhorombeCadet : HBCT d'Ihorombe vs VASIA IhorombeJunior fille : TMI d'Ihorombe vs Solidaire de BoenyJunior garçon : HC Est Atsimo Andrefana vs Solidaire de Boeny