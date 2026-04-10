Tunisie: Chirurgie du nez, du visage et du corps - Les nouvelles techniques au coeur 12ème Congrès de la STCE

Les travaux du 12e congrès de la Société tunisienne de chirurgie esthétique (STCE) ont débuté jeudi à Tunis, réunissant médecins spécialistes et experts de Tunisie et de plusieurs pays étrangers, dont les États-Unis, l'Espagne, la Colombie, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et la Libye. L'objectif principal de cette rencontre est de partager les expériences, découvrir les avancées scientifiques et promouvoir les nouvelles techniques chirurgicales dans le domaine de la chirurgie esthétique.

Le président de la STCE, le Dr Hicham Mahmoud, a souligné que le congrès vise à renforcer la formation continue des praticiens face à l'évolution rapide des techniques, contribuant ainsi à améliorer les résultats opératoires et réduire les risques pour les patients. « Cette 12e édition sera particulièrement axée sur la chirurgie du nez, en utilisant des techniques modernes pour améliorer l'apparence, la fonction respiratoire et traiter les fractures nasales », a précisé le Dr Mahmoud.

Parmi les autres thématiques abordées figurent les chirurgies du visage et du cou, notamment les liftings, ainsi que les interventions de lifting corporel, destinées aux patients présentant un relâchement cutané suite à une perte de poids ou lié à l'âge. Selon le président de la STCE, ces nouvelles techniques garantissent des résultats plus efficaces et des temps de récupération réduits. En marge des sessions théoriques, les participants ont pu assister en direct à cinq interventions chirurgicales réalisées dans des hôpitaux en France, leur permettant d'observer les dernières innovations en matière de chirurgie esthétique.

Le Dr Hicham Mahmoud a également rappelé que la Tunisie demeure une destination de premier plan pour le tourisme médical, tout en faisant face à une concurrence croissante de l'Égypte, de la Turquie et du Maroc. Il a appelé à simplifier les procédures de visa, ouvrir des lignes aériennes directes, notamment avec les pays africains, faciliter les transferts financiers pour les établissements de santé et réviser certaines législations pour soutenir le secteur.

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Pour sa part, le Dr Nizar Mahjoub, spécialiste en chirurgie esthétique, a souligné que ce congrès constitue une rencontre scientifique majeure à l'échelle internationale et dans le monde arabe. Il a ajouté que la participation aux ateliers pratiques et le visionnage des interventions en direct permettront aux médecins de renforcer leurs compétences dans les domaines de la chirurgie du nez, du visage et du corps, tout en se tenant à jour sur les techniques les plus récentes.