Madagascar: Aquathlon pour tous - Armand Ramamonjisoa fête ses 40 ans au service du sport

L'ancien entraîneur national au sein de la Fédération malgache de natation et responsable technique de la Fédération de triathlon, Armand Ramamonjisoa, organise dimanche, à l'Académie nationale des sports à Ampefiloha, un événement sportif intitulé « Aquathlon pour tous ».

Cette compétition s'inscrit dans le cadre de la célébration de ses 40 ans au service du sport, en particulier de la natation, ainsi que de son 60e anniversaire.

Il avait débuté sa carrière de technicien en tant qu'entraîneur du club 3F ENEPS, entraîneur national à plusieurs éditions des Jeux des Îles de 1993 à 2007, officiel technique de la natation depuis 1987, et organisateur des grands fonds de natation à Ambila, à Mantasoa et à Vontovorona. Il est parmi les techniciens pionniers du triathlon à Madagascar, lancé vers 2004 avec trente éditions de compétitions nationales organisées. Il était directeur technique national puis responsable technique du triathlon jusqu'à ce jour.

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Les épreuves combinées d'aquathlon, associant natation et course à pied, prévues dimanche, débuteront vers 7 h 30. Les participants seront répartis en dix catégories, allant des mini-poussins aux adultes de 20 à 30 ans, de 31 à 41 ans et de plus de 42 ans. Des courses relais sont également prévues pour les adultes. « Ce sera une journée de retrouvailles avec mes anciens protégés ainsi qu'avec le monde du sport en général. J'aimerais aussi inciter les jeunes d'aujourd'hui à pratiquer la natation en eau libre, en plus des compétitions en piscine », confie Armand Ramamonjisoa.