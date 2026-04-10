Madagascar: Ambodimita - Une famille sort indemne d'un incendie

Un incendie s'est déclaré mercredi soir à Ambodimita, touchant une maison à deux niveaux. Le feu a pris au premier étage. L'habitation comprend trois pièces à l'étage et trois autres au rez-de- chaussée. Les occupants, un couple et leurs deux enfants, ont pu être mis en sécurité. Aucun blessé ni perte humaine n'a été enregistré.

Alertés à 21h39, les sapeurs-pompiers ont mobilisé le poste d'Anosivavaka et sont intervenus aux côtés des riverains, sous la coordination du chef de quartier. L'action conjointe de la population et des secours a permis de maîtriser les flammes vers 22h 15. Le périmètre de sécurité a été assuré par la police.

L'origine du sinistre serait un court-circuit électrique. Depuis le 4 avril, les sapeurs-pompiers ont dû faire face à une succession d'incendies. Un karaoké s'est embrasé à Soanierana, suivi d'une poissonnerie ravagée par les flammes à Andohatapenaka. À cela se sont ajoutés cinq box non électrifiés du marché de Pochard, détruits dans des circonstances jugées suspectes par leurs propriétaires. Après ces épisodes, c'est désormais à Ambodimita qu'un incendie s'est déclaré.