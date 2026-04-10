Madagascar: Ambodimita - Une famille sort indemne d'un incendie

10 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un incendie s'est déclaré mercredi soir à Ambodimita, touchant une maison à deux niveaux. Le feu a pris au premier étage. L'habitation comprend trois pièces à l'étage et trois autres au rez-de- chaussée. Les occupants, un couple et leurs deux enfants, ont pu être mis en sécurité. Aucun blessé ni perte humaine n'a été enregistré.

Alertés à 21h39, les sapeurs-pompiers ont mobilisé le poste d'Anosivavaka et sont intervenus aux côtés des riverains, sous la coordination du chef de quartier. L'action conjointe de la population et des secours a permis de maîtriser les flammes vers 22h 15. Le périmètre de sécurité a été assuré par la police.

L'origine du sinistre serait un court-circuit électrique. Depuis le 4 avril, les sapeurs-pompiers ont dû faire face à une succession d'incendies. Un karaoké s'est embrasé à Soanierana, suivi d'une poissonnerie ravagée par les flammes à Andohatapenaka. À cela se sont ajoutés cinq box non électrifiés du marché de Pochard, détruits dans des circonstances jugées suspectes par leurs propriétaires. Après ces épisodes, c'est désormais à Ambodimita qu'un incendie s'est déclaré.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.