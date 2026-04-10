Afrique: Le président de la République reçoit le président de la FIFA

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi, le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, et la délégation qui l'accompagne.

L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet de la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, du ministre des Sports, M. Walid Sadi, et du Conseiller auprès du président de la République, chargé de la Direction générale de la communication, M. Kamel Sidi Said. A l'issue de l'audience, le président de la République a pris une photo-souvenir avec les membres de la délégation. Par la même occasion, la délégation de la FIFA a offert au président de la République une réplique du trophée de la Coupe du monde et un maillot sportif floqué au nom du Président.