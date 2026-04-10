Algérie: Première opération de livraison des bus de transport de voyageurs importés

ALGER — Une première opération de livraison de 908 bus de transport de voyageurs a été réalisée, jeudi à Rouiba (Alger) par l'Entreprise de modernisation et de fabrication des véhicules de la 2e Région militaire, relevant de la Direction des fabrications militaires du Ministère de la Défense nationale (MDN), a indiqué un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de la livraison des bus acquis conformément au programme d'importation de 6800 bus de transport des voyageurs, et en concrétisation des engagements de l'Etat relatifs à la modernisation du secteur du transport, il a été procédé ce jour, jeudi 09 avril 2026, à Rouiba, à la livraison de 908 bus par l'Etablissement de développement de l'Industrie de véhicules de la 2e Région militaire, sous tutelle de la Direction des fabrications militaires du ministère de la Défense Nationale", selon le communiqué.

La livraison a été destinée au groupe TRANSTIV ayant bénéficié de 538 bus, à l'ETUSA d'Alger, avec 320 bus et l'ETUSA d'Oran, avec 50 bus". L'opération permettra de répondre aux besoins des entreprises nationales publiques et privées, et de rénover le parc national des transports publics, à même de garantir les conditions de confort et de sécurité aux citoyens, précise le communiqué.

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A rappeler que cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, qui prévoit l'importation de 10.000 nouveaux bus destinés au renouvellement du parc national de transport de voyageurs.