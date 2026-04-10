Congo-Kinshasa: Insalubrité à Kinshasa - Des immondices jonchent plusieurs artères à Ngaliema

10 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des immondices jonchent plusieurs artères, notamment l'axe menant vers Pompage à Binza Ozone, dans la commune de Ngaliema (Kinshasa).

Ces tas de déchets, transformés en véritables mini-décharges à ciel ouvert, suscitent l'inquiétude des habitants, contraints de cohabiter quotidiennement avec ces montagnes d'ordures.

Le décor donne l'image d'une véritable décharge : des amas d'immondices à perte de vue et des caniveaux totalement bouchés.

Malgré quelques interventions sporadiques, l'évacuation des déchets reste insuffisante. Les ordures peuvent stagner des semaines, parfois des mois.

Sur place, les habitants dénoncent le manque de sensibilisation ainsi que l'incivisme de certains résidents qui continuent de jeter leurs déchets dans les caniveaux.

Ils appellent au renforcement du ramassage des ordures et à des sanctions contre les comportements nuisibles à l'environnement.

Les responsables communaux reconnaissent, eux, des difficultés logistiques qui freinent la collecte, mais assurent travailler à améliorer l'évacuation.

En attendant, l'insalubrité progresse dans cette zone de Ngaliema, avec des risques croissants pour la santé publique.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.