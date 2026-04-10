Congo-Kinshasa: Insalubrité à Kinshasa - Des immondices jonchent plusieurs artères à Ngaliema

Des immondices jonchent plusieurs artères, notamment l'axe menant vers Pompage à Binza Ozone, dans la commune de Ngaliema (Kinshasa).

Ces tas de déchets, transformés en véritables mini-décharges à ciel ouvert, suscitent l'inquiétude des habitants, contraints de cohabiter quotidiennement avec ces montagnes d'ordures.

Le décor donne l'image d'une véritable décharge : des amas d'immondices à perte de vue et des caniveaux totalement bouchés.

Malgré quelques interventions sporadiques, l'évacuation des déchets reste insuffisante. Les ordures peuvent stagner des semaines, parfois des mois.

Sur place, les habitants dénoncent le manque de sensibilisation ainsi que l'incivisme de certains résidents qui continuent de jeter leurs déchets dans les caniveaux.

Ils appellent au renforcement du ramassage des ordures et à des sanctions contre les comportements nuisibles à l'environnement.

Les responsables communaux reconnaissent, eux, des difficultés logistiques qui freinent la collecte, mais assurent travailler à améliorer l'évacuation.

En attendant, l'insalubrité progresse dans cette zone de Ngaliema, avec des risques croissants pour la santé publique.