Le Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque Centrale du Congo a décidé de réduire son taux directeur de 15 % à 13,5 %. Cette mesure, annoncée jeudi 9 avril à Kinshasa, s'accompagne de nouvelles dispositions visant la dédollarisation progressive de l'économie nationale.

Selon la Banque Centrale du Congo (BCC), cette baisse de 1,5 % se justifie par une décélération de l'inflation et une résilience de l'activité économique face à la conjoncture mondiale. Parallèlement, le taux d'intérêt sur les facilités de prêt marginal a été ramené de 19 % à 17,5 %, tandis que le taux d'intérêt réel est maintenu à 11,3 %.

Interdiction des transactions en espèces en devises étrangères

Le gouverneur de la BCC, André Wameso a annoncé des mesures pour limiter la circulation physique des devises étrangères sur le territoire national. À dater du 9 avril 2026 :

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L'importation physique de monnaies étrangères par les banques commerciales est désormais interdite.

Les transactions en espèces en monnaies étrangères sont proscrites pour les personnes physiques et morales.

L'usage des voies scripturales (virements, cartes, paiements bancaires) devient obligatoire pour toute transaction impliquant des devises.

Accumulation d'or monétaire

Dans le but de renforcer les réserves de change et de stabiliser la monnaie nationale, le Comité de politique monétaire a confirmé la poursuite du partenariat avec DRC Gold Trading. La BCC a commencé l'accumulation d'or brut issu de l'exploitation artisanale.

Cette stratégie s'inscrit dans la volonté de l'institut d'émission de diversifier les actifs de réserve de la République démocratique du Congo pour mieux faire face aux chocs exogènes, notamment ceux liés aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.