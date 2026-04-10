Sénégal: Diamaguène/Sicap Mbao - Le nouveau poste de police inauguré

Le nouveau poste de police de Diamaguène - Sicap Mbao a été inauguré jeudi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, pour renforcer la sécurité de proximité.

La commune de Diamaguène - Sicap Mbao, est doté d'un nouveau poste de Police. L'édifice a été inauguré jeudi, par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé en présence du ministre en charge de la Formation professionnelle, Moustapha Ndjek Sarré et du Directeur général de la Police, Mame Seydou Ndour.

Lors de son allocution, le Ministre a réaffirmé les principes fondamentaux de la police de proximité. Il a souligné que cette doctrine repose sur un dialogue permanent et une collaboration étroite entre les forces de l'ordre et les citoyens. Selon lui, cette synergie est la clé pour garantir une sécurité durable et adaptée aux réalités locales. Selon une note de la police publiée à cet effet, le ministre Bamba CISSÉ a lancé un appel solennel aux acteurs culturels et sportifs. Il a rappelé leur responsabilité cruciale dans la préservation de la cohésion sociale et la promotion du civisme, les invitant à s'ériger en véritables modèles pour la jeunesse.