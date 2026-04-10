Togo: Dépistages, bien-être et counseling

Le ministère de la Communication a choisi de célébrer la Journée internationale des droits de la femme de manière concrète et utile.

Les 9 et 10 avril 2026, la Cellule genre du ministère organise des Journées santé au profit de l'ensemble du personnel. Le coup d'envoi officiel a été donné jeudi en présence de la ministre, Florence Yawa Kouigan, entourée des membres de son cabinet, des directeurs centraux, des partenaires et du personnel du ministère.

Au coeur de l'initiative : la santé physique et mentale. Au programme, des séances de dépistage des cancers gynéco-mammaires, un bilan glycémique et une consultation ophtalmologique, complétés par des communications animées par des professionnels de santé sur la santé mentale en milieu professionnel. Des activités de bien-être, des animations et un espace jeux viennent compléter ce dispositif pensé pour allier prévention et convivialité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie a également été l'occasion de mettre à l'honneur Odette Kpira Boyohewa, journaliste à Radio Lomé, lauréate du Prix George Atkins décerné par Radios Rurales Internationales, récompensant son professionnalisme et son engagement en faveur du monde rural togolais. Les activités se poursuivent vendredi avec la suite des dépistages, des séances de counseling, des échanges sur le bien-être mental et des activités physiques incluant de la danse sportive.