Tunisie: Le président de la République préside la cérémonie du 88e anniversaire de la Fête des Martyrs à Sijoumi

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, mercredi matin, au cimetière des martyrs à Sijoumi, la cérémonie commémorative du 88e anniversaire de la Fête des Martyrs, célébrée le 9 avril.

Au début de la cérémonie, le chef de l'État a salué le drapeau au son de l'hymne national, avant de déposer une gerbe de fleurs au pied du mémorial des martyrs et de réciter la Fatiha à leur mémoire, indique un communiqué de la présidence. À l'issue de cette cérémonie, le chef de l'Etat s'est rendu à la cité Hlel où il a rencontré plusieurs citoyens.

Il a, à cette occasion, réaffirmé que le travail se poursuit dans toutes les régions du pays afin de répondre à leurs revendications légitimes dans les différents domaines. Le président Saïed a souligné que les engagements pris seront tenus, affirmant que " la promesse sera respectée ", en dépit des difficultés et "du lourd héritage de dysfonctionnements et de corruption".