Tunisie: Paralympisme - Colloque de formation 'Excellence, science et performance', les 11 et 12 avril à Gammarth

TUNIS — Le Comité national paralympique tunisien (CNPT) organise, les 11 et 12 avril, au Centre international de promotion des personnes handicapées à Gammarth, un colloque de formation destiné aux experts de l'excellence sportive paralympique, qui réunira près de 120 participants, parmi lesquels des entraîneurs, des étudiants ainsi que des chercheurs spécialisés en médecine et en sciences du sport.

Selon Mohamed Mzoughi, président du CNPT, ce rendez-vous, placé sous le slogan "Excellence, science et performance", constitue une occasion de s'informer sur les nouveautés des sports paralympiques, notamment en matière de classification IPC, de physiologie et de lutte antidopage. Dans une déclaration à l'agence TAP, il a précisé que le programme prévoit des interventions axées sur l'amélioration des performances, en mettant l'accent sur la formation spécialisée, le suivi médical, la nutition, la prévention des blessures, la préparation mentale, ainsi que l'accompagnement psychologique et social.

Il a également souligné que cette initiative répond à un besoin croissant de renforcer les compétences des cadres techniques dans certaines disciplines paralympiques. Il a, à ce titre, insisté sur la nécessité de développer davantage de filières académiques dans les instituts supérieurs de sport et d'éducation physique, afin d'encourager les étudiants à s'y orienter et d'anticiper les besoins à venir.

En conclusion, Mohamed Mzoughi a rappelé que les performances de la Tunisie dans le domaine paralympique constituent une grande source de fierté, mais qu'elles exigent un effort continu en matière de formation, de soutien aux encadrants, de modernisation des infrastructures et de mise à disposition d'équipements adéquats, afin de préserver cette dynamique et préparer la relève.

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