Ile Maurice: Une piétonne de 69 ans succombe à ses blessures

Rajwantee Devi Kichenama, âgée de 69 ans, traversait la route à proximité d'un arrêt de bus, derrière un autobus à l'arrêt, quand elle a été percutée de plein fouet par une voiture tentant de dépasser le bus. La victime a succombé à ses blessures sur les lieux du drame avant que les secours et les forces de l'ordre n'arrivent. Le conducteur du véhicule a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Une enquête a été ouverte.

Décrite par le voisinage comme une femme discrète, Rajwantee Devi Kichenama résidait à Riverside Road, à Mont Goût. Elle vivait avec sa fille ainsi que son frère et sa belle-soeur, et avait pour habitude de se rendre quotidiennement à ses prières. Ancienne travailleuse, elle avait pris sa retraite après l'âge de 60 ans et menait une vie paisible au sein de son foyer. Son décès a plongé sa famille et les habitants du quartier dans l'émoi et la tristesse. Ce drame relance une fois de plus les questions liées à la prudence sur les routes, en particulier aux abords des arrêts de bus, où les risques restent élevés pour les piétons.

41 décès sur nos routes depuis janvier

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Au 9 avril, déjà 39 accidents mortels ayant causé 41 décès ont été recensés par la police, soit une hausse par rapport à la même période en 2025, qui comptait 31 accidents mortels et 35 victimes. Cette augmentation huit accidents de plus et six décès supplémentaires alarme les autorités et rappelle que, malgré les campagnes de sensibilisation et le retour du permis à points, le danger sur nos routes reste réel. Les chiffres mettent en lumière l'urgence de renforcer la prévention et la vigilance des conducteurs pour inverser cette tendance inquiétante.