Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Un accord pétrole et gaz avec l'Inde pour sécuriser l'avenir»

Arrivé hier, le ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Subrahmanyam Jaishankar, a rencontré le Premier ministre, Navin Ramgoolam, pour des discussions qualifiées de «fructueuses», en présence de hauts responsables des deux pays. Les échanges ont porté sur plusieurs dossiers majeurs, allant de la sécurité maritime à la connectivité numérique, en passant par la coopération économique et énergétique.

Au Receptorium de l'Assemblée nationale, hier, Navin Ramgoolam a évoqué «une expression concrète de la confiance et de la solidarité» qui unit Maurice et l'Inde, tout en remerciant New Delhi pour son soutien constant, particulièrement en période de crise. Sur le plan stratégique, le Premier ministre a mis en avant un projet clé : la finalisation d'un accord de gouvernement à gouvernement pour l'approvisionnement en pétrole et en gaz.

Selon lui, cette initiative, discutée depuis sa visite d'État en Inde en septembre 2025 et lors du sommet AI Impact en février 2026, constitue une avancée majeure pour garantir la sécurité énergétique du pays. Il a qualifié cet accord de «geste de solidarité» et de décision relevant d'une «bonne gouvernance et d'une vision à long terme».

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Navin Ramgoolam a également souligné que cet accord s'inscrit dans une coopération élargie, couvrant des domaines essentiels tels que les technologies de l'information, la sécurité maritime et les énergies renouvelables. Il a insisté sur le fait que ces partenariats offrent à Maurice un cadre solide pour faire face aux défis géopolitiques actuels. De son côté, Subrahmanyam Jaishankar a rappelé que la relation entre les deux pays a été élevée au rang de partenariat stratégique renforcé lors de la visite du Premier ministre indien, Narendra Modi, en mars 2025.

Selon lui, cette évolution reflète la profondeur historique, culturelle et humaine des liens entre Maurice et l'Inde, ainsi que leur volonté commune de renforcer une coopération tournée vers l'avenir. Le ministre indien a mis en avant les avancées concrètes de cette collaboration, notamment à travers le Special Economic Package 2025, d'un montant de 680 millions de dollars, dont la mise en oeuvre progresse, avec l'échange de lettres officialisé lors de sa visite. Il a également insisté sur l'importance croissante de la coopération dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation, l'énergie verte et le développement des compétences.

Par ailleurs, plusieurs initiatives ont été lancées ou inaugurées lors de cette visite, notamment des projets de développement communautaire à fort impact, la plateforme de formation numérique iGOT Karmayogi destinée aux fonctionnaires mauriciens, ainsi que l'échange de plusieurs Memoranda of Understanding dans les domaines de l'éducation et du développement économique. Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur engagement commun en faveur d'une résolution pacifique des conflits internationaux, insistant sur la primauté du dialogue et des efforts diplomatiques pour mettre fin à la crise au Moyen-Orient.