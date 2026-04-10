Ile Maurice: Coupures dans le Nord jusqu'au 13 avril

La fourniture d'eau est actuellement perturbée dans plusieurs régions du Nord et devrait le rester jusqu'au lundi 13 avril. Selon un communiqué de la Central Water Authority, des travaux de réparation d'une fuite majeure au réservoir de Poudre-d'Or Balancing Tank sont à l'origine du problème, affectant la distribution d'eau à travers Mon Loisir Rouillard Service Reservoir, New Goodlands Reservoir et Old Goodlands Service Reservoir.

Les endroits concernés, est-il indiqué, sont Réunion-Maurel, Morcellement Charmoze, Petit-Raffray, Vale, Grand- Baie, Pereybère, Calodyne, St-François, Cap Malheureux, Goodlands, Roche-Terre, Grand-Gaube, Melville, ainsi qu'une partie de Poudre- d'Or Hamlet, Cottage et les localités avoisinantes. Face à cette situation, les consommateurs sont appelés à prendre leurs dispositions. Des camions-citernes ont été mobilisés afin d'assurer un approvisionnement alternatif dans les régions touchées.