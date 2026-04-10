Sénégal: Babacar Khalifa Ndiaye immortalise la 2eme étoile des « Lions »

Au Sénégal, le journalisme sportif ne se conte pas sans évoquer les figures qui en ont sculpté la rigueur et l'élégance au fil des générations. Parmi elles, Babacar Khalifa Ndiaye. L'ex Directeur des Sports au quotidien national Le Soleil, a sorti son sixième livre, « Une deuxième étoile du plus bel éclat », en hommage au sacre des Lions au Maroc.

Considéré par ses confrères, toute génération confondue, comme une plume exquise, ayant fait de l'écriture, une vocation, le journaliste Babacar Khalifa Ndiaye, durant ses 40 ans de carrière, ne s'est pas contenté de rapporter les faits. Il a fait une réelle mise en perspective. C'est dans cette veine que l'ancien chef du Desk Sport du quotidien Le Soleil de 1997 à 2017 a publié hier son sixième livre. « Une deuxième étoile du plus bel éclat », un ouvrage préfacé par Cheikh Tidiane Fall, son ancien rédacteur en chef, retrace le sacre des Lions au Maroc.

Un triomphe qu'aucune machination administrative ne pourra enlever. « Après la tentative en cours de coup d'Etat sportif de la CAF, en collision avec le Maroc, c'est une situation inattendue qui a rendu difficile la finalisation du livre. Il a fallu enlever un chapitre sur le sort inacceptable des 18 supporters pris en otage. Nous pensons à eux chaque jour pour avoir défendu, avec la manière, les couleurs du Sénégal.

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Il faudra une mobilisation plus forte pour que nos héros recouvrent la liberté. Il y a eu aussi ce coup de tonnerre du Jury d'appel de la CAF (qui a présenté le Maroc en vainqueur sur tapis vert, poussant le Sénégal à recourir au Tribunal arbitral du sport). Alors que l'impression de départ du livre était terminée, il a fallu remanier la pagination afin d'ajouter un autre chapitre pour parler de ce braquage administratif », a témoigné le doyen Cheikh Tidiane Fall lors de la cérémonie de dédicace tenue à la Maison de la Presse.

Président de l'Association nationale de la presse sportive (ANPS), Abdoulaye Thiam a lu le livre de bout en bout. « Babacar Khalifa Ndiaye est sorti des sentiers battus, en donnant la parole aux autres journalistes, aux femmes (Seynabou Ka, Marceline Ba...) pour raconter leur Coupe d'Afrique. Pareil pour d'autres qui ne sont pas journalistes, notamment ceux qui sont dans la diaspora. Car on a vu des Sénégalais qui ont quitté l'Espagne, les USA, la France pour vivre cette CAN, parfois en famille.

C'est qui rend ce livre extraordinaire. Il y a aussi des artistes comme les frères Guissé. Djiby était là, avec les reporters, pour suivre les matchs des Lions. L'auteur a mis en lumière les 28 Lions, même ceux qui n'ont pas joué (Mamadou Lamine Camara, Mory Diaw, Yehvann Diaw, Ousseynou Niang...).

Il a également mis le curseur sur les infrastructures en donnant la parole à Fadel Ndaw.. Qui a expliqué comment les Marocains ont utilisé l'eau pour entretenir les pelouses. J'aurai bien aimé que les journalistes sportifs, la Fédération et l'Etat du Sénégal s'approprient ce livre. Et l'ANPS ne sera pas en reste », a indiqué le non moins patron de l'AIPS Afrique. De son côté, Dr Mamadou Koumé, ancien directeur général de l'Agence de presse sénégalaise, constate un travail remarquable de l'homme aux 18 couvertures de CAN, 7 Coupes du monde, 12 Rallyes Paris-Dakar...

La cérémonie a été marquée par la présence d'un parterre de personnalités dont l'ex ministre de l'Agriculture, Papa Abdoulaye Seck, Mamadou Oumar Ndiaye, président du CNRA, Mbaye Diouf Dia, président de Mbour PC, Alioune Dramé, ex DG du Soleil, Amadatou Fall, directeur exécutif de la Ligue Pro. Ce dont se réjouit Babacar Khalifa Ndiaye en ces termes : « Ce n'est pas évident de mobiliser toutes ces personnes. J'en suis fier et cela me va droit au coeur. C'est la preuve que ce dont on parle nous intéresse tous.

L'équipe nationale, c'est le dénominateur commun de tous les Sénégalais. Et cette CAN l'a confirmée. Je remercie le présidium. Alioune Dramé, ancien DG du Soleil, je lui rends hommage pour m'avoir envoyé dans mon premier reportage international, les championnats d'Afrique de judo de 1986. Il m'avait désigné à l'époque car il était rédacteur en chef du Soleil. Il a beaucoup fait pour le sport au Soleil, c'est grâce à lui que le journal a eu une page sport respectée en Afrique.

Lors du précédent opus consacré à l'équipe nationale, en 2022, c'est le soir de la finale que Cheikh Tidiane Fall m'a suggéré de le faire. Je lui ai dit à condition qu'il fasse la préface. Cette fois-ci, il m'a conseillé d'y penser dès le début du tournoi. C'est mon rédacteur en chef à vie. »