Le groupe parlementaire Takku Wallu passe à l'acte en déposant une demande de commission d'enquête sur les mécanismes financiers de type TRS utilisés par l'État du Sénégal. L'opposition dénonce une « dérive » visant à dissimuler le niveau réel de l'endettement public.

Le groupe parlementaire Takku Wallu met sa menace à exécution en demandant la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur le mécanisme des TRS utilisé par le gouvernement du Sénégal. Me Aïssata Tall Sall, présidente dudit groupe parlementaire, et ses collègues ont, en effet, déposé hier, jeudi 9 avril, sur la table du président de l'Assemblée nationale, un courrier à cet effet.

Intitulé « Transmission d'une demande de constitution d'une commission d'enquête parlementaire relative à l'utilisation par le Gouvernement du Sénégal de mécanismes financiers de type TRS », ce document est accompagné d'un autre portant sur l'exposé des motifs de cette demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire relative à l'utilisation par le Gouvernement du Sénégal de mécanismes financiers de type TRS.

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Pour rappel, le 30 mars dernier, les responsables du groupe parlementaire Takku Wallu avaient organisé une conférence de presse au cours de laquelle ils avaient dénoncé un prêt de 650 millions d'euros, soit environ 426 milliards de FCFA, contracté par l'État du Sénégal auprès de la First Abu Dhabi Bank (FAB) et de l'Africa Finance Corporation (AFC), sur la base de ce mécanisme de Total Return Swap (TRS).

Prenant la parole, Me Aïssata Tall Sall, présidente dudit groupe parlementaire de l'opposition, avait précisé que le gouvernement avait déjà recouru à ce type de montage en juin 2025 sans que ce montant n'apparaisse dans les comptes publics officiels. Estimant que cette démarche de l'exécutif constitue une « dérive » sans rapport avec un « prêt conventionnel », la cheffe de file des députés de l'opposition accuse ainsi le régime en place de chercher à « masquer le niveau réel de l'endettement de l'État ».