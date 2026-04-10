Sénégal: Connectivité universelle - Trois collectivités de Bignona raccordées au haut débit satellitaire

Bignona — Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a procédé à l'installation de kits satellitaires dans trois institutions du département de Bignona (sud), dans le cadre de la politique de connectivité universelle visant à réduire la fracture numérique.

Les centres de formation professionnelle ont été dotés de connexions satellitaires à très haut débit à Albadar et Abéné. La mairie de Bignona va elle aussi en bénéficier.

"Trois établissements connectés, trois communautés dotées d'un accès à haut débit, et trois portes ouvertes sur l'économie numérique mondiale", s'est réjoui le ministre, jeudi, lors de la cérémonie d'installation desdits kits.

Ces réalisations s'inscrivent dans la mise en oeuvre du New Deal technologique, à travers lequel le gouvernement ambitionne de connecter gratuitement un million de Sénégalais à Internet d'ici fin 2026.

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Selon Alioune Sall, la transformation numérique d'un territoire comme Bignona, riche en potentiels agricoles, touristiques, artisanaux et humains, ne peut être pilotée uniquement depuis Dakar.

"Elle doit, a-t-il dit, être coconstruite avec les élus locaux, en prise directe avec les réalités et les besoins des populations".

Dans cette perspective, il a invité le conseil départemental de Bignona à élaborer, en collaboration avec les services de son ministère, un plan numérique territorial.

Cet instrument devra notamment identifier les zones non couvertes, les établissements prioritaires, les acteurs économiques à accompagner et les initiatives d'alphabétisation numérique à promouvoir.

Le ministre leur a promis l'accompagnement technique de l'État, tout en insistant sur la nécessité d'un portage local du projet par des acteurs maîtrisant leur territoire.

Il a, par ailleurs, souligné le rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales dans la transformation numérique, à travers la dématérialisation des actes d'état civil, la mise en ligne des délibérations municipales et le développement de portails de services et d'e-participation.

Le maire de Bignona, Bakary Diatta, a salué une avancée majeure, rappelant que sa commune a longtemps souffert d'un enclavement numérique limitant ses capacités d'adaptation aux exigences modernes.

Grâce à ce nouvel équipement, les services municipaux, notamment l'état civil, devraient gagner en performance.

"Nous avons fourni beaucoup d'efforts dans l'informatisation et la numérisation des actes. Désormais, avec cette opportunité, nous pouvons faire plus. Et nous ferons plus", a-t-il assuré, appelant à une utilisation responsable de cet outil.