Sénégal: Télécoms - Baisse de 26% du résultat net de l'ONATEL SA en 2025.

A l'issue de l'exercice 2025, le résultat net après impôts de l'Office National des télécommunications (ONATEL) S.A, un opérateur global de télécommunication au Burkina Faso, a enregistré une baisse de 26% par rapport à l'exercice 2024, selon les états financiers provisoires certifiés par les commissaires aux comptes.

Il ressort de ces états financiers un résultat net après impôts de 16 milliards de FCFA contre 21,47 milliards de FCFA en 2024. Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires de la société s'est accru de 4,33 milliards, se situant à 146,17 milliards de FCFA contre 141,84 milliards de FCFA en 2024.

Concernant la valeur ajoutée, elle s'est repliée de 8,31%, s'établissant à 74 milliards de FCFA contre 80,24 milliards de FCFA en 2024.

Le résultat brut d'exploitation connait, de son côté une baisse de 12 % à 57 milliards de FCFA contre 64,21 milliards de FCFA en 2024. Il en est de même pour le résultat d'exploitation qui se situe à 26 milliards de FCFA contre 34 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 24%.

Le résultat des activités ordinaires est dans la même mouvance, avec une baisse de 27% à 22,38 milliards de FCFA contre 31 milliards de FCFA en 2024.