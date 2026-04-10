Tunisie: Mahdia en plein boom touristique - Forte hausse des arrivées et des nuitées

Tous les indicateurs touristiques dans la région de Mahdia ont enregistré une nette progression au cours du premier trimestre 2026, comparé à la même période de l'année précédente, selon un rapport du Commissariat régional au tourisme de Mahdia.

D'après ce rapport, le nombre d'arrivées a augmenté d'environ 40,4 %, atteignant 21 137 touristes. Le nombre total de nuitées, entre le 1er janvier et le 31 mars, s'est élevé à 84 569, soit une hausse de 34 % par rapport à la même période en 2025.

Le taux d'occupation a atteint 17,2 %, en progression de près de 21 %, tandis que la durée moyenne de séjour s'est établie à un jour, enregistrant une légère baisse d'environ 4,5 %.

Les statistiques révèlent également une évolution positive de certains marchés en termes de nuitées, notamment le marché britannique (+31,3 %), allemand (+31,4 %) et français (+4 %), tandis que la part du marché tunisien a progressé pour atteindre 56,6 %.

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La répartition des nuitées montre que le marché britannique arrive en tête avec 28,5 %, suivi du marché tunisien (22 %), du marché allemand (16,5 %) puis du marché français (12 %).

Pour la période du 21 au 31 mars 2026, la région de Mahdia a accueilli 6 653 touristes, soit une hausse spectaculaire de 275,5 % par rapport à la même période en 2025. Le nombre de nuitées a atteint 20 956 (+194,7 %), avec un taux d'occupation estimé à 31,5 % (+155,3 %). En revanche, la durée moyenne de séjour a reculé à 3,2 jours, soit une baisse d'environ 20,7 %.

Au cours des dix derniers jours de mars, le marché britannique a enregistré une hausse de 137,8 % des nuitées, le marché allemand 166,7 %, le marché français 35,6 %, tandis que le marché tunisien a connu une forte progression de 582,2 %.