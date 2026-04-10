Tunisie: Mahdia en plein boom touristique - Forte hausse des arrivées et des nuitées

10 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Tous les indicateurs touristiques dans la région de Mahdia ont enregistré une nette progression au cours du premier trimestre 2026, comparé à la même période de l'année précédente, selon un rapport du Commissariat régional au tourisme de Mahdia.

D'après ce rapport, le nombre d'arrivées a augmenté d'environ 40,4 %, atteignant 21 137 touristes. Le nombre total de nuitées, entre le 1er janvier et le 31 mars, s'est élevé à 84 569, soit une hausse de 34 % par rapport à la même période en 2025.

Le taux d'occupation a atteint 17,2 %, en progression de près de 21 %, tandis que la durée moyenne de séjour s'est établie à un jour, enregistrant une légère baisse d'environ 4,5 %.

Les statistiques révèlent également une évolution positive de certains marchés en termes de nuitées, notamment le marché britannique (+31,3 %), allemand (+31,4 %) et français (+4 %), tandis que la part du marché tunisien a progressé pour atteindre 56,6 %.

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La répartition des nuitées montre que le marché britannique arrive en tête avec 28,5 %, suivi du marché tunisien (22 %), du marché allemand (16,5 %) puis du marché français (12 %).

Pour la période du 21 au 31 mars 2026, la région de Mahdia a accueilli 6 653 touristes, soit une hausse spectaculaire de 275,5 % par rapport à la même période en 2025. Le nombre de nuitées a atteint 20 956 (+194,7 %), avec un taux d'occupation estimé à 31,5 % (+155,3 %). En revanche, la durée moyenne de séjour a reculé à 3,2 jours, soit une baisse d'environ 20,7 %.

Au cours des dix derniers jours de mars, le marché britannique a enregistré une hausse de 137,8 % des nuitées, le marché allemand 166,7 %, le marché français 35,6 %, tandis que le marché tunisien a connu une forte progression de 582,2 %.

 

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