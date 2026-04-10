Tunisie: Accord d'investissement en principe entre le Japon et la Tunisie

Le Japon et la Tunisie ont annoncé, ce vendredi 10 avril, l'aboutissement d'un accord de principe concernant un accord d'investissement bilatéral, destiné à renforcer la sécurité juridique des investissements et à stimuler les flux économiques entre les deux pays.

Selon une annonce publiée par le ministère des Affaires étrangères du Japon, les négociations officielles, entamées en juin 2025, ont permis d'aboutir à un consensus sur un cadre visant à améliorer la stabilité des investissements et à favoriser leur développement mutuel. Les deux parties ont exprimé leur volonté de finaliser les procédures nécessaires en vue d'une signature et d'une entrée en vigueur dans les meilleurs délais.

De son côté, la diplomatie japonaise souligne que cet accord devrait contribuer à renforcer davantage les relations économiques bilatérales avec la Tunisie, pays considéré comme un carrefour stratégique entre le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe, et jouant un rôle important dans la stabilité régionale.

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L'annonce a été faite à l'issue d'une rencontre entre le vice-ministre parlementaire japonais des Affaires étrangères, Onishi Yohei, et l'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, lors d'une visite de courtoisie à Tokyo. Les deux parties ont salué l'avancée du dossier et réaffirmé leur engagement à approfondir la coopération bilatérale.

Par ailleurs, les deux pays ont présenté le logo officiel des célébrations du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, marquant une étape symbolique dans leur partenariat. Des événements commémoratifs sont prévus dans les deux pays afin de renforcer la compréhension mutuelle et les liens entre les peuples.

Enfin, les échanges ont également évoqué la dynamique sportive, les deux parties ayant salué les performances de leurs équipes nationales de football, amenées à évoluer dans le même groupe lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.