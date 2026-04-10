Tunisie: Engagement durable - La BH Bank enchaine avec le lancement de son projet structurant de bilan carbone

En poursuite de la mise en œuvre de son plan d'action en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 2025/2027, la BH Bank vient de franchir une nouvelle étape majeure en lançant son projet structurant de bilan carbone.

Ce projet stratégique s'inscrit dans la volonté affirmée de la Banque de maîtriser et de réduire son empreinte environnementale, tout en contribuant activement aux enjeux de développement durable. Il consistera, dans une première étape, en l'évaluation des émissions liées aux scopes 1 et 2, permettant ainsi à la Banque de disposer d'une base fiable pour mesurer et piloter son empreinte carbone et d'identifier les leviers d'amélioration et de mettre en place des actions concrètes visant à réduire son impact environnemental.

Dans une logique de progression continue, la Banque anticipe également l'extension du périmètre au scope 3 permettant à la Banque de disposer d'une évaluation plus élargie.

À cette occasion, une cérémonie de lancement (kick-off) s'est tenue au siège de la BH Bank, le 08-04-2026 en présence du Directeur Général par intérim, monsieur Lotfi BEN HAMMOUDA, du staff managérial, de l'équipe projet ainsi que des représentants de la Société Proverdy, partenaire retenu pour accompagner cette mission.

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À travers cette initiative, la BH Bank réaffirme son engagement sans faille de réussir sa stratégie de développement durable axée sur un développement responsable, conciliant performance économique, respect de l'environnement et responsabilité sociale. Elle entend ainsi, inscrire durablement ses actions dans une démarche proactive, innovante et alignée avec les meilleures pratiques internationales en matière de durabilité.