Afrique: Une dépression venue du Maroc s'apprête à frapper la Tunisie

10 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Une nouvelle dépression atmosphérique actuellement positionnée sur le Maroc se dirige vers la Tunisie et devrait atteindre le pays à partir du lundi 13 avril 2026, entraînant un changement notable des conditions météorologiques, marqué par des pluies, une instabilité généralisée et une baisse progressive des températures après un épisode de chaleur temporaire.

Selon l'expert en géographie et climatologie Ameur Bahba, ce système dépressionnaire influence déjà la dynamique atmosphérique régionale. Il favorise, dans un premier temps, la mise en place de flux du sud sahariens chauds qui touchent la Tunisie, l'Algérie ainsi que certaines régions du sud de l'Europe, notamment l'Espagne et la France, entraînant une hausse sensible des températures durant les prochains jours.

Cette situation de douceur relative et parfois de chaleur devrait toutefois être de courte durée. À partir de lundi, la dépression progressera vers la Tunisie, où elle devrait provoquer une dégradation progressive du temps. Des passages pluvieux, parfois orageux, sont attendus sur plusieurs régions du pays, avec une intensification des précipitations au fil des heures.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les premières régions touchées devraient être le nord et le nord-ouest, avant une extension vers le centre du pays. Les modèles météorologiques indiquent une activité pluvieuse parfois soutenue, accompagnée de vents changeants et d'une instabilité atmosphérique marquée, traduisant un épisode perturbé sur plusieurs jours.

Amer Bahba souligne aussi que ce type de configuration est caractérisé par des contrastes thermiques importants entre masses d'air chaud et froid, favorisant des phénomènes météorologiques actifs et parfois intenses. Il précise que ces perturbations pourraient s'inscrire dans la durée, avec un impact notable sur les conditions de vie et sur les ressources hydriques.

Ce nouvel épisode vient s'inscrire dans une succession de perturbations printanières qui touchent la région, illustrant une forte variabilité météorologique en cette période de transition saisonnière.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.