Afrique: Une dépression venue du Maroc s'apprête à frapper la Tunisie

Une nouvelle dépression atmosphérique actuellement positionnée sur le Maroc se dirige vers la Tunisie et devrait atteindre le pays à partir du lundi 13 avril 2026, entraînant un changement notable des conditions météorologiques, marqué par des pluies, une instabilité généralisée et une baisse progressive des températures après un épisode de chaleur temporaire.

Selon l'expert en géographie et climatologie Ameur Bahba, ce système dépressionnaire influence déjà la dynamique atmosphérique régionale. Il favorise, dans un premier temps, la mise en place de flux du sud sahariens chauds qui touchent la Tunisie, l'Algérie ainsi que certaines régions du sud de l'Europe, notamment l'Espagne et la France, entraînant une hausse sensible des températures durant les prochains jours.

Cette situation de douceur relative et parfois de chaleur devrait toutefois être de courte durée. À partir de lundi, la dépression progressera vers la Tunisie, où elle devrait provoquer une dégradation progressive du temps. Des passages pluvieux, parfois orageux, sont attendus sur plusieurs régions du pays, avec une intensification des précipitations au fil des heures.

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Les premières régions touchées devraient être le nord et le nord-ouest, avant une extension vers le centre du pays. Les modèles météorologiques indiquent une activité pluvieuse parfois soutenue, accompagnée de vents changeants et d'une instabilité atmosphérique marquée, traduisant un épisode perturbé sur plusieurs jours.

Amer Bahba souligne aussi que ce type de configuration est caractérisé par des contrastes thermiques importants entre masses d'air chaud et froid, favorisant des phénomènes météorologiques actifs et parfois intenses. Il précise que ces perturbations pourraient s'inscrire dans la durée, avec un impact notable sur les conditions de vie et sur les ressources hydriques.

Ce nouvel épisode vient s'inscrire dans une succession de perturbations printanières qui touchent la région, illustrant une forte variabilité météorologique en cette période de transition saisonnière.