Tunisie: Kaïs Saïed à Sejoumi et Hay Hlel - Hommage aux martyrs et message sur la continuité de l'action de l'État

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé hier, 9 avril 2026, au jardin des martyrs situé à Cité de Sejoumi, la cérémonie commémorative du 88e anniversaire de la Journée des martyrs.

La cérémonie a débuté par la levée du drapeau national, accompagnée de l'hymne national. Le chef de l'État a ensuite procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs devant le monument commémoratif, avant de réciter la Fatiha en hommage aux martyrs.

À l'issue de cet hommage, le président de la République s'est rendu au quartier de Hay Hlel, où il a échangé avec plusieurs citoyens. Il a réaffirmé que le travail de l'État se poursuit dans l'ensemble des régions du pays afin de répondre aux revendications sociales et économiques.

Le chef de l'État a insisté sur la continuité de l'action publique, déclarant que « l'engagement reste l'engagement et la promesse reste la promesse », soulignant que les efforts engagés seront poursuivis malgré les difficultés et ce qu'il a qualifié de lourd héritage de destruction et de corruption.