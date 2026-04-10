Tunisie: Une dépression active frappe le pays - Froid à 9°C et pluies jusqu'à 100 mm

La Tunisie s'apprête à connaître un changement météorologique notable à partir de la nuit de dimanche à lundi (13 avril), avec l'arrivée d'une dépression atmosphérique qui provoquera une baisse marquée des températures, des pluies significatives sur plusieurs régions du pays et, localement, des chutes de neige sur les reliefs de l'ouest.

Selon l'expert en géographie et chercheur en climatologie, Ameur Bahba, les températures, actuellement proches des niveaux estivaux et ayant atteint jusqu'à 31°C à Kairouan et Tozeur, devraient chuter de manière brutale pour se stabiliser entre 15 et 17°C dans la majorité des régions. Les valeurs pourraient même descendre jusqu'à 9°C sur les hauteurs de l'ouest, notamment à Tala, Kasserine et Kef.

Ce changement sera accompagné de précipitations parfois importantes. Les quantités de pluie attendues varient généralement entre 20 et 50 millimètres, avec des cumuls pouvant atteindre localement 100 millimètres dans l'extrême nord-ouest, selon certains modèles numériques européens. Les zones des barrages ainsi que le nord-ouest figurent parmi les régions les plus exposées à ces accumulations.

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Les perturbations devraient s'étendre progressivement au centre et au sud du pays à partir de lundi, touchant notamment Kasserine, Gafsa, Kairouan et le Sahel. L'activité pluvieuse sera plus soutenue sur le nord et le nord-ouest entre mardi et mercredi, avec une intensification attendue des précipitations.

Le phénomène pourrait également s'accompagner de faibles chutes de neige sur les reliefs de Makthar, Kessra, Béni Hassen et Aïn Drahem, en raison de l'arrivée de masses d'air très froides, un phénomène jugé rare pour cette période de l'année.

Cet épisode perturbé devrait se prolonger jusqu'à jeudi prochain, constituant, selon le spécialiste, un apport positif pour les ressources hydriques et les réserves des barrages, dans un contexte marqué par les enjeux de gestion de l'eau.

Avant cette dégradation, le pays connaît encore un temps globalement stable et printanier, avec des températures relativement élevées et un ciel dégagé à peu nuageux. Cette situation devrait se maintenir jusqu'à dimanche, avec des pics pouvant atteindre 34°C dans le sud.