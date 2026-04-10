Afrique du Nord: Une première arabe - La Tunisie intègre un programme spatial mondial aux États-Unis

10 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Tunisie devient le premier pays arabe et d'Afrique du Nord à intégrer le plus vaste programme mondial d'échange professionnel dans le domaine spatial, à la suite de la désignation officielle de la Tunisian Space Association (TUNSA) en tant que représentante nationale.

Selon les canaux officiels de l'association, cette sélection place la Tunisie aux côtés d'acteurs institutionnels issus de 19 pays, comprenant des agences spatiales, des ministères et des entreprises publiques, dans le cadre d'un programme stratégique de trois semaines organisé aux États-Unis. Elle consacre ainsi la reconnaissance internationale du positionnement croissant du pays dans ce secteur de pointe.

Au cours de cette mission, la délégation tunisienne effectuera des visites de terrain au sein des installations de la NASA (National Aeronautics and Space Administration), ainsi que dans diverses institutions publiques et privées américaines, des centres de recherche, des complexes industriels de haute technologie et des infrastructures majeures de lancement spatial.

Cette désignation traduit, par ailleurs, la reconnaissance des autorités américaines du rôle et de l'expertise de la Tunisian Space Association, ainsi que son intégration progressive aux réseaux de coopération, tant nationaux qu'internationaux, dans les domaines des technologies, des sciences, des applications et de la régulation spatiales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.