Tunisie: La Tunisie lance la digitalisation de ses douanes avec ce pays...

La Douane tunisienne a annoncé le lancement de la mise en œuvre d'un projet de système électronique intégré en coopération avec son homologue sud-coréenne, dans le cadre des activités de coopération internationale et du processus de digitalisation des procédures douanières.

Le lancement officiel du projet a été annoncé mercredi, lors d'une cérémonie organisée au siège de la Direction générale des douanes, sous la présidence du directeur général de la Douane, en présence de l'ambassadeur de la République de Corée du Sud en Tunisie, de la directrice générale du département informatique des douanes coréennes et du président-directeur général de l'Agence coréenne de coopération douanière (CUPIA), ainsi que de représentants du ministère des Affaires étrangères. Une délégation des douanes coréennes et plusieurs hauts cadres de la Douane tunisienne ont également pris part à cet événement.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur général de la Douane a souligné l'importance de la coopération tuniso-coréenne dans le domaine douanier, notamment à travers ce projet financé par la partie coréenne. L'objectif du projet, a-t-il dit, est de digitaliser les procédures douanières et à renforcer la transparence des transactions administratives avec les opérateurs économiques, en particulier lors de l'application des tarifs préférentiels dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux.

De son côté, l'ambassadeur de la République de Corée du Sud à Tunis, a réaffirmé l'engagement de son pays à assurer la réussite du projet de mise en place du système électronique intégré ainsi que sa volonté de renforcer davantage la coopération avec la Douane tunisienne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le diplomate coréen a indiqué que les programmes de coopération tuniso-coréens revêtent une importance particulière, notamment dans le domaine douanier, pour soutenir le processus de digitalisation des procédures, en vertu du mémorandum d'entente signé entre les deux administrations en matière de coopération et d'assistance mutuelle.

Selon le communiqué, ce système permettra aux opérateurs économiques et aux services douaniers de déterminer l'origine des marchandises de manière électronique, en se basant sur les règles d'origine propres à chaque accord, contribuant ainsi à une application correcte des dispositions conventionnelles.