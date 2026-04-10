Tunisie: Un nouveau projet logistique de 4,4 MD près de la frontière algérienne

10 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les travaux de réalisation d'un espace dédié aux activités logistiques devraient démarrer en mai prochain à proximité du poste frontalier de Hezoua, dans le gouvernorat de Tozeur, pour un investissement estimé à 4,4 millions de dinars.

Selon le directeur régional de l'Équipement à Tozeur, Thabet Nsibi, cet espace s'étendra sur environ 3 500 hectares et aura pour vocation de renforcer les capacités de stockage et de conservation des produits provenant de l'Algérie, notamment les marchandises nécessitant des conditions de stockage adaptées.

Ce projet vise à améliorer la fluidité des échanges commerciaux transfrontaliers et à soutenir l'activité économique dans la région, en structurant davantage les infrastructures logistiques à proximité de la frontière.

 

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