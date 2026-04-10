Tunisie: Une voiture se renverse sur l'axe Tunis-Nabeul - Trafic perturbé près d'Azur City

10 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Un accident de la circulation s'est produit ce vendredi matin sur l'autoroute Tunis-Nabeul, à proximité immédiate d'Azur City, entraînant d'importantes perturbations du trafic dans le sens de circulation concerné.

Selon les premières informations disponibles, un véhicule a effectué un retournement après une perte de contrôle, se retrouvant fortement endommagé sur la chaussée. L'incident a provoqué un ralentissement notable et des difficultés de circulation sur cet axe très fréquenté aux heures de pointe.

Les services concernés sont intervenus sur place afin de sécuriser la zone et de rétablir progressivement la fluidité du trafic. Les circonstances exactes de l'accident restent pour l'heure inconnues.

 

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